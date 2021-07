Gerry Scotti è il presentatore numero uno di casa Mediaset. L’amministratore delegato lo ha scelto per salvare la domenica sera

Che Gerry Scotti sia uno dei numeri uno in tv non c’è dubbio. Uno dei conduttori più amati e di certo l’asso nella manica di Mediaset che ha la certezza di avere nella propria squadra un fuoriclasse, un professionista che in ogni cosa che fa arriva dritto al centro.

Nella prossima stagione televisiva lo vedremo ancora nella giuria di “Tu si que vales”, al timone di “Caduta Libera” e con buona probabilità anche alla conduzione di qualche nuova puntata dello storico e amatissimo quiz “Chi vuol essere milionario?”.

Per lui però Pier Silvio Berlusconi ha in mente anche qualcosa di più grosso e importante. A quanto pare starebbe pensando di proporli una novità che potrebbe salvare le sorti di una serata molto difficile.

Gerry Scotti ed una nuova sfida, Berlusconi ha le idee chiare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

Per Pier Silvio Berlusconi è Gerry Scotti l’uomo più adatto che può salvare la domenica sera di Canale 5. L’unico, il solo che può risollevare le sorti di una serata così delicata e difficile nello stesso tempo.

Purtroppo l’esperimento con “Live – Non è la D’Urso” non è andato a buon fine. Se la prima stagione aveva fatto registrare ascolti record, lo scorso anno le cose non sono andate bene e così la rete ha deciso di chiuderlo anticipatamente e di cancellarlo per il 2021-22 dai palinsesti.

Ecco perché l’amministratore delegato di Mediaset vorrebbe Gerry Scotti alla domenica sera. Solo un fuoriclasse come lui può risollevare le difficili sorti della fascia serale domenicale.

E il rampollo di casa Berlusconi ha le idee chiare anche su come. Riproponendo lo storico programma “La domenica del villaggio”, un format itinerante, improntato su cucina e folklore, con alla guida Davide Mengacci che ha tenuto compagnia i telespettatori alla domenica mattina dal 1996 al 2005.

Oggi una versione rinnovata, con la conduzione di Gerry e la riproposizione alla sera, che dovrebbe partire nel 2022 e che, secondo Pier Silvio, potrebbe funzionare. Gerry accetterà questa nuova sfida?