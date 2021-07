“Come ti stringe”, Giulia De Lellis, con Carlo l’estate è rovente, FOTO da censura in acqua

Giulia De Lellis, con Carlo Beretta l’estate è rovente. In acqua, i due fidanzati si lanciano sguardi di fuoco e non mancano di emozionare i fan

Giulia De Lellis ha finalmente ritrovato la felicità accanto a Carlo Beretta. Quest’ultimo, all’epoca, salì alla ribalta per la relazione con Dayane Mello, la modella brasiliana che al “Grande Fratello Vip” ha incantato il pubblico di Canale Cinque. A porre fine alla liaison sarebbe stato lo stesso Carlo, che l’avrebbe lasciata tramite sms. Da settembre, il rampollo della famiglia venditrice di armi fa coppia fissa con la conduttrice, conosciuta proprio grazie ad Andrea Damante, all’epoca impegnato con l’influencer. Attualmente, i due fidanzati sembrano al settimo cielo, come dimostrano gli scatti dei rispettivi profili social. Nel post da poco condiviso dalla De Lellis, in particolare, la visuale è a dir poco bollente.

Giulia De Lellis, con Carlo l’estate è rovente, la FOTO da censura

