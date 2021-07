Giusy Ferreri, la cantante fa un annuncio importante che sorprende positivamente i followers.

La regina dell’estate è lei, Giusy Ferreri. La cantante negli ultimi anni ha scalato le classifiche della musica italiana. Numerose partecipazioni al “Festival di Sanremo” ma anche tante le collaborazioni che si sono rivelate di successo. Dalla iconica “Roma-Bangkok” cantata insieme a Baby K, ogni estate per la Ferreri diventa l’occasione giusta per sfornare hit di successo.

Quest’anno è il turno di “Shimmy-shimmy” proposto insieme a Takagi e Ketra: una hit perfetta per le alte temperature, un mix tra un ritornello che ti rimane in testa e le sonorità squisitamente arabeggianti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Finalmente” Serena Rossi e l’annuncio che tutti aspettavano, la data da segnare – VIDEO

Giusy Ferreri, l’annuncio che tutti stavano aspettando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giusy Ferreri (@giusyferreriofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “La mia tigre”, Michela Quattrociocche non lascia scampo. Si salvi chi può – FOTO

Giusy Ferreri ha fatto un annuncio importante ed ha scelto proprio il social per comunicarlo ai suoi followers, molti dei quali sono gli stessi fans che amano la sua musica. “Perché non c’è niente di più bello al mondo quando sorridi… 😁#shimmyshimmy Quanto si vede che sono felicissima che tra 2 giorni inizierà il #giusyandtheband live tour 2021?”.

Dopo aver citato una frase del suo ultimo singolo, la Ferreri annuncia che tra due giorni inizierà il suo tour, un evento che viste le restrizioni a cui ci siamo tristemente abituati, riempie di gioia ancora di più.

Lei appare più felice che mai in questo scatto rubato scandito dalle labbra rosso fuoco e da quel giubbino rosso con scollatura ricavata dalla cerniera abbassata vertiginosamente. E sotto? Niente.

Tra i commenti non mancano quelli di Sandra Milo – sempre attiva sui social – l’attrice Jane Alexander ed altri volti noti, sia della musica che in tv. Poi non mancano i fans, una in particolare esterna una sua valutazione da make-up artist: “come indossi tu il rossetto rosso Ferreri non c’è ne sono altre”.

Un commento che la stessa cantante ha accolto con favore tanto da rispondere: “come il tuo Rosso Zeqo non c’è ne” dalla risposta potrebbe trapelare una conoscenza tra le due belle professioniste.