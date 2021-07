Grande Fratello Vip 6. Crescono i rumors sul cast dei concorrenti della prossima edizione del reality capitanato da Alfonso Signorini. Alcune certezze e qualche indecisione

Conto alla rovescia iniziato per l’avvio della sesta edizione del padre di tutti i reality, il “Grande Fratello” che, nella sua versione dedicata ai vip, vedrà nuovamente al comando il giornalista e presentatore Alfonso Signorini.

Le notizie al riguardo vengono sapientemente centellinate per accrescere la curiosità e l’entusiasmo dei telespettatori. Le certezze fino a ora diramate riguardano la data d’inizio (il prossimo 13 settembre, sempre su Canale 5) e i nomi delle opinioniste prescelte che vedremo in studio: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Indiscrezioni danno per certi cinque nomi celebri che saranno ospiti della casa più spiata d’Italia, una probabile cantante super famosa e un outsider che potrebbe stupirci.

Grande Fratello Vip 6: le indiscrezioni parlano chiaro

Anna Oxa è la cantante super famosa che potrebbe mettersi in gioco e cimentarsi come concorrente della prossima edizione del “Grande Fratello Vip” che andrà in onda con l’avvio della stagione autunnale.

Un nome bomba che sicuramente attirerà l’interesse dei numerosi fan dell’artista e dei telespettatori che la vedranno interagire con gli altri coinquilini. Ancora tutto da confermare per lei. Ma chi saranno i futuri concorrenti?

Secondo il sito Dagospia il cast ha raggiunto la certezza della presenza di almeno cinque personaggi famosi. Sarebbero la soprano Katia Ricciarelli, l’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro, la figlia di Morgan e Asia Argento, attrice a sua volta, Anna Lou Castoldi, il nuotatore Manuel Bortuzzo e l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo è finito alla ribalta sulle pagine di cronaca rosa per i suoi flirt con due super modelle come Belen Rodriguez e Dayane Mello (concorrente proprio dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”).

Tanta incertezza ancora riguardo un altro probabile protagonista. Si tratta di Giovanni Ciacci. Il costumista e stylist aveva recentemente annunciato di volersi ritirare in via definitiva dal piccolo schermo. Secondo il sito di Davide Maggio avrebbe però sostenuto il provino per il “Grande Fratello Vip 6“. Si tratta di un ripensamento?