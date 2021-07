Incidente di percorso per Giulia Calcaterra, l’influencer direttamente dalle Isole Mentawai pubblica un video che lascia tutti di stucco

Giulia Calcaterra è un vulcano in eruzione, un fiume in piena che trasmette a chi la segue solo energia positiva. Da qualche tempo ha abbandonato il mondo della televisione che nel 2012 la rese nota con “Striscia la notizia”. Lei era la velina bionda insieme alla sua collega Alessia Reato.

Oggi è una modella e influencer, lontana dalla sua famiglia, attiva sui social e vicina alla natura. Da un po’ ha fatto le valigie e si è trasferita definitivamente nelle Isole Mentawai.

GUARDA QUI>>Zodiaco, i segni attratti dall’aspetto mentale e non da quello fisico

Giulia Calcaterra: incidente per la modella – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S ℰ L V Λ T I C Λ 🕊 (@giuliacalcaterra)

GUARDA QUI>>Salvo Sottile, l’esperienza che gli ha cambiato la vita: “Tanta sofferenza”

Seguita da un milione di follower, Giulia Calcaterra non si tira indietro e in quel luogo magico dove si è trasferita si dedica ad uno sport unico. Cavalca le onde e il surf è diventato il suo pane quotidiano.

Lo sport e la natura in questo momento sono le sue priorità e su Instagram mostra i momenti più salienti della sua avventura. L’ultimo post però ha fatto preoccupare i fan.

L’influencer ha pubblicato un video che ha lasciato tutti senza parole, durante un allenamento ha avuto un incidente che le ha recato danni alla schiena. Nel filmato si nota qualcuno che le sta medicando le bruciature e le ferite.

“Io credo che la vita te li fa capitare proprio per dirti che sei sulla giusta strada, perché una strada spianata senza ostacoli non porta poi molto lontano – scrive sotto al video – non ti fa apprezzare così tanto la destinazione”.

“Guerriera” commenta subito Giulia Salemi, una delle sue fan numero uno. E poi seguono messaggi e cuori per la modella.

A quanto pare la surfista dovrà rimanere a riposo per qualche giorno. Poi tornerà a cavalcare le onde, ormai non la ferma più nessuno e un incidente di percorso non potrà ostacolare il suo percorso che le sta facendo vivere momenti unici e magici.