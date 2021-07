Ilary Blasi, in vacanza con Francesco Totti la situazione sfugge di mano: il bikini della conduttrice è striminzito e non contiene le curve

Come testimoniato dagli scatti pubblicati anche da Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Francesco Totti si trovano in vacanza in Sardegna, più precisamente a Poltu Quatu. La presentatrice, che a settembre ripartirà con il nuovo programma affidatole da Mediaset, “Star in the Star”, si sta rilassando in attesa di una stagione televisiva densa di impegni, ma che le porterà indubbiamente altrettante soddisfazioni. Nel frattempo, la Blasi si gode le ultime settimane di relax, deliziando il pubblico dei social con dei post davvero a luci rosse. La situazione, in alcuni scatti, sembra addirittura esser sfuggita di mano: il bikini della conduttrice, striminzito, non riesce a contenere le sue curve mozzafiato.

Ilary Blasi, in vacanza con Totti la situazione sfugge di mano: la posa spiazza i fan

In vacanza in Sardegna con i loro splendidi figli, Francesco Totti e Ilary Blasi sono davvero la coppia dell’anno. La conduttrice e l’ex campione della Roma, sposati da 16 anni, si mostrano felici ed affiatati come il primo giorno, mentre il tempo, per loro, sembra non passare mai. Entrambi sfoggiano infatti dei fisici tonici ed atletici, anche se alcuni scatti paiono esser sfuggiti al controllo della coppia. Mentre Totti si diverte a giocare a pallone con i figli, la Blasi prende il sole sul lettino, non mancando di sfoggiare le proprie curve.

Il bikini, in particolare, contiene a malapena il suo fisico e scopre qualche angolatura di troppo, per la gioia dei suoi numerosi fan. D’altronde, il corpo mozzafiato della conduttrice non è una novità per gli utenti, abituati ai suoi outfit a luci rosse e alle sue passerelle a “L’Isola dei Famosi”.

Dopo tanti anni, la passione è ancora alle stelle tra Ilary e Francesco. La coppia, innamorata come il primo giorno, fa davvero sognare i fan.