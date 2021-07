La bella Jasmine Carrisi piace sempre di più, bionda, dolce e perfetta proprio come la madre Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi è figlia d’arte, suo padre è Al Bano (noto cantante italiano ex marito di Romina Power) e sua madre è la showgirl ed ex giornalista Loredana Lecciso.

La ragazza ha vent’anni ed è entrata nel mondo della musica da poco, infatti ha esordito come cantante di recente, l’ultimo suo singolo che ascoltiamo in questa calda estate 2021 è Calamite, che sta avendo un grande successo.

La dolce donzella è stata, insieme a suo padre, giudice di “The Voice Senior”, per lei un’esperienza formativa importante che ha arricchito il suo bagaglio culturale.

La famiglia nella quale Jasmine vive è sicuramente una famiglia allargata, ha un fratello più piccolo, Al Bano Junior, detto Bido nato dalla relazione del padre con la madre Loredana. Ha inoltre atre sorelle, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Carrisi Jr, nate dalla relazione del padre con Romina Power ed infine c’è Brigitta, figlia della madre Loredana e di Fabio Cazzato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Finalmente” Serena Rossi e l’annuncio che tutti aspettavano, la data da segnare – VIDEO

Jasmine, bellezza d’altri tempi. Il suo viso è perfetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JASMINE (@jasminecarrisi)

Jasmine è cresciuta davanti le telecamere, la notorietà dei genitori e dell’intera famiglia sono un qualcosa dal quale non potrà mai scappare. Tutti la ricordano bellissima sul red carpet di Venezia nel 2018, la sua eleganza stregò tutti.

La ventenne conta su Instagram quasi 100 mila follower, è seguitissima e tutti la amano per l’estrema semplicità, autoironia e simpatia. Tutti per lei hanno parole dolci e d’apprezzamento e se pur si legge qualche critica Jasmine ha le spalle grandi e sa bene come passare oltre.

Il suo ultimo scatto è piaciuto veramente tanto al popolo virtuale, Jasmine sembra una barbie, treccine bionde, occhiali banchi, top bianco, gonnellina a pois rosa e bianca e pochette rosa fluo.

La sua bellezza ha fatto il giro del mondo.