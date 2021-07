“Mi fai venire caldo”. Justine Mattera, la posa è troppo sexy: lato B in evidenza. Fa alzare la temperatura – FOTO

Justine Mattera. La showgirl, diventata celebre in Italia per la sua incredibile somiglianza a Marilyn Monroe, pubblica foto su Instagram dai toni davvero calienti. Fan in delirio

Il pubblico più adulto sicuramente ricorderà una giovanissima Justine Mattera fare il suo esordio televisivo sul piccolo schermo italiano verso la fine degli anni ’90. La sua incredibile somiglianza con la diva di Hollywood Marilyn Monroe, la rendeva perfetta come figurante per il programma “Ci vediamo in Tv”, varietà della fascia pomeridiana che aveva come focus principale l’omaggio alle vecchie glorie dello spettacolo del passato, in un’atmosfera delicatamente rievocativa.

Autore e presentatore del format era Paolo Limiti. Il sodalizio lavorativo con la Mattera si trasformò in un sentimento più profondo, un amore che li condusse fino all’altare. Nonostante la separazione nel 2002, rimasero sempre in rapporti sereni fino alla morte dell’uomo avvenuta nel 2017 a causa di un tumore al cervello.

Justine Mattera ferma il passare del tempo: eterna ragazzina

Ebbene, Justine Mattera aveva 25 anni quando apparì per la prima volta nella trasmissione “Ci vediamo in tv” su Rai Due. A guardarla adesso sembra che abbia fatto un proverbiale patto con il diavolo; il tempo non ha scalfito la sua bellezza e appare identica ai fasti che l’hanno vista agli esordi.

Classe 1971, nativa di New York, ha girato la boa della metà secolo lo scorso maggio. 50 anni e il fisico di un’eterna ragazzina. Se volete sapere il segreto della sua forma strepitosa, dobbiamo darvi una brutta notizia. Nessuna formula magica, nessun arteficio. É lei stessa a svelare direttamente la realtà dei fatti. Basta dare un semplice sguardo al suo seguitissimo profilo Instagram (500mila follower al momento) per scoprirlo.

Scorrendo le immagini è possibile, infatti, scorgere un’alternanza di post glamour, sensuali, che giocano addirittura con l’erotismo e che elevano la sua carriera da novella influencer ormai lontana dagli schermi televisivi, ai quali si affiancano fotografie di tutt’altro stampo. La Mattera è una fanatica dello sport, del fitness e del benessere raggiunto attraverso abitudini sane e costanti.

La sua non è una semplice passione, possiamo definirla un’atleta di tutto rispetto, spesso testimonial e concorrente in prima persona di gare di triathlon. Ventre scolpito, muscoli tonici e un corpo che farebbe invidia a qualsiasi ventenne.

La prova? Basta guardare l’ultimo scatto condiviso: roba da scompenso cardiaco. La posa è estremamente sensuale: un panorama marino all’orizzonte e lei, fotografata di schiena, appoggiata a una ringhiera, gusta golosamente un gelato. Indossa un bikini striminzito, la pelle è leggermente abbronzata e i piedi sono sulle punte per sollevare il lato b, ben tornito, coscientemente messo in evidenza.

Un’esplosione di commenti non poteva mancare: “Mi fai venire caldo”, “Sei una meraviglia, Justine, e hai un lato b fantastico. Complimenti, davvero”, “A parte lei non c’è nulla di meglio”, “Superba”, “Sei veramente la fine del mondo”.