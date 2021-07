“Love is in the Air” anticipazioni 23 luglio: Serkan geloso di Eda

Ultimo appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan sarà geloso di Eda…

Siamo giunti già all’ultimo appuntamento della settimana con Love is in the Air e vedremo Selin raccogliere i cocci del suo cuore spezzato. Infatti la ragazza dopo aver subito il brutto colpo del rifiuto di Serkan, che non ha voluto fermare il suo matrimonio, ha dovuto subire un’altra e inaspettata delusione: Ferit ha deciso di lasciarla il giorno delle loro nozze perché non si sentiva pronto a fare un passo così importante. Da una parte è stato meglio così: sarebbe stato un matrimonio terribilmente infelice, quindi Ferit ha fatto bene a prendere questa decisione per entrambi che, per quanto dolorosa, è stata quella giusta.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Intanto grandi novità all’Art Life, l’azienda di Serkan, perché Selin ha venduto ad Akman il 45% delle sue quote e adesso ricopre un ruolo importante, quello che Selin ricopriva fino a prima del matrimonio saltato. Se Akman sta simpatico a tutti perché è un uomo intelligente e affascinante, Serkan non è di certo colpito da lui come lo sono le sue dipendenti, anzi. Anche perché Akman gira troppo attorno ad Eda e a questo Serkan non piace affatto, n’è profondamente geloso ma non può fare niente a meno che non decida di acquistare le sue quote. Purtroppo è anche vero che, pure in quel caso, Akman non sarebbe di certo disposto a vendergliele ora che è riuscito ad infiltrarsi nella loro azienda.

Finisce così un’altra settimana ma lunedì ricomincerà con nuovi episodi e tanti altri colpi di scena per i nostri protagonisti tutti da scoprire.