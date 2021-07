Marco D’Amore come non l’avete mai visto: nella FOTO è irriconoscibile

Marco D’Amore molto diverso a come siamo abituati a vederlo. Il nome di Gomorra con i capelli lunghi e non solo

Per molti il nome di Marco D’Amore rappresenta una sola cosa: “Gomorra – La serie”. E senza dubbio l’aver lavorato a questo prodotto che ha avuto un successo stellare lo ha consacrato come uno dei personaggi amatissimi dal pubblico.

Per tantissimi è il volto di Ciro Di Marzio, anche se Marco D’Amore non è solo un attore e un regista come ha dimostrato nella serie tv ispirata ai libri di Saviano, ma anche sceneggiatore e scrittore. Di recente ha infatti pubblicato anche un libro, “Vesuvio” scritto a quattro mani con Francesco Ghiaccio.

Oltre ai riconoscimenti del pubblico, per D’Amore sono arrivati anche quelli della critica. Ha vinto, infatti, il Nastro D’Argento come miglior regista esordiente per “L’Immortale”. Ma non sempre il celebre attore è stato come lo conosciamo oggi.

Marco D’Amore com’era: il cambiamento spaventoso

Sapete che Marco D’Amore ha fatto anche altro nel corso della sua carriera? Forse in pochi lo ricorderanno ma è arrivato anche in tv, quella commerciale, con una serie andata in onda su Canale 5 molto seguita dal pubblico.

Allora il suo nome non era molto conosciuto e anche il suo aspetto fisico era decisamente diverso da ora. Capelli lunghi e con qualche chilo in più. D’Amore, amatissimo dal pubblico femminile per la sua bellezza, in alcuni scatti di quel lavoro è quasi irriconoscibile.

Si tratta di “Benvenuti a tavola”, la serie televisiva che racconta “lo scontro” tra Nord e Sud ai fornelli attraverso due famiglie di ristoratori con Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio come protagonisti.

È qui che l’attore casertano appare con i capelli ricci e un po’ più in carne rispetto ad ora. Erano gli anni 2012-13 e da allora di tempo ne è passato e c’è da dire che l’artista che ha impersonato Ciro Di Marzio è cambiato e anche tanto.

E voi come lo preferite? Meglio ora con i capelli rasati e con il fisico più scolpito o alcuni anni fa con capelli più lunghi e ricci?