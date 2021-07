“A quel lettone..”, Melissa Satta le “straccia” tutte. 4 pose da urlo e disarmanti – FOTO

Melissa Satta le “straccia” tutte: 4 pose da urlo per la bellissima ex velina. I complimenti dei fan non si fanno attendere

Le vacanze in Sardegna di Melissa Satta sono davvero entusiasmanti, come i fan hanno modo di vedere tramite Instagram. La modella, nata negli Stati Uniti, proviene in realtà da una famiglia di origine gallurese, e d’estate, per l’ex velina, è impossibile non approfittare dello splendido mare dell’isola. Tramite video a dir poco bollenti, la modella sta documentando ogni istante del proprio soggiorno, ipnotizzando i followers con le sue compilation in bikini. Di recente, tuttavia, la fotogallery sul lettone ha catturato tutte le attenzioni degli utenti. “A quel lettone…“, ha scritto un suo ammiratore, che si è trattenuto dal completare la frase.

NON PERDERTI ANCHE —> “Come si diventa così?”, Elisabetta Gregoraci, top e slip. Divina, da impazzire. Boom di commenti – FOTO

Melissa Satta le “straccia” tutte. 4 pose da urlo e disarmanti – FOTO

Per vederla, vai su Successivo