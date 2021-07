Micaela Ramazzotti da tutti conosciuta come l’attrice e moglie di Paolo Virzì, ma cosa sappiamo riguardo al suo passato? I dettagli

Classe 1979, romana, Micaela Ramazzotti è un’attrice molto conosciuta dal pubblico italiano. Ha interpretato diversi ruoli che l’hanno portata a conquistare tanti fan che oggi la seguono sui social.

Moglie di Paolo Virzì, i due si sono conosciuti a lavoro, precisamente sul set di Tutta la vita vinta. Per la coppia è stato un colpo di fulmine, l’attrice e il regista si sono sposati dodici anni fa ed hanno due figlie.

Micaela Ramazzotti: il lavoro prima di diventare un’attrice

Micaela Ramazzotti prima di diventare un’attrice ha fatto diversi lavori. Come ha rivelato in un’intervista a Grazia, lo studio non è mai stato il suo forte e così all’età di ventisette anni ha fatto le valigie e si è trasferita a Londra.

“Studiare era per me una fatica bestiale. Così marinavo la scuola, rubavo nei grandi magazzini, giocavo a biliardo in una bisca” Ha rivelato.

Nella capitale inglese è andata alla ricerca di fortuna, come tanti giovani del resto, ed ha iniziato a fare la cameriera. Poi è tornata in Italia ed ha cominciato la sua carriera artistica. La vita l’ha messa a dura prova, l’attrice ha anche sofferto di anoressia.

Prima di trovare l’amore della sua vita, ha avuto una relazione con l’imprenditore Andrea Iannozzi che l’ha lasciata e in un’intervista a Dipiù ha rivelato: “Quando rivedo in televisione la mia ex fidanzata Micaela Ramazzotti, ripenso sempre con nostalgia ai nostri cinque lunghi anni di amore passati insieme. E ho un rimpianto: quello di averla lasciata. Se potessi tornare indietro nel tempo, non farei lo stesso errore”.

Seguita da più di centomila follower, Micaela Ramazzotti è tornata ad emozionare il pubblico con il nuovo film di Stefano Chiantini Naufragi. Inoltre sul suo profilo Instagram l’attrice ha annunciato che in autunno il progetto sarà portato anche al cinema. I fan non vedono l’ora di seguirla in questo meraviglioso percorso.