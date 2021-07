Paola Di Benedetto stupisce con la sua nuova foto su Instagram. Una bellezza così rara che non ha paragoni: fan impazziti

Bella, semplice e vera. Così Paola Di Benedetto ha conquistato il suo pubblico prima in tv e poi sui social. Il gossip a volte ha fatto il resto. Legata da lungo tempo a Federico Rossi, il cantante dell’ormai ex duo Benji e Fede, la bella Paola ha da poco confermato la rottura definitiva con il cantante.

E per molti ha già trovato come consolarsi. Secondo le indiscrezioni al fianco di un altro bello e super single: Stefano De Martino. I due sono stati avvistati sulla stessa barca per alcuni giorni nei pressi della Costiera Amalfitana. Coincidenze o realtà? Questo staremo a vederlo.

Paola Di Benedetto e il ritratto perfetto: la FOTO

