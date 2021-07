Raffaella Carrà, la FOTO prima della scomparsa che rivela il suo segreto

Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso, era malata da tempo e aveva nascosto a tutti la sua malattia: spuntano adesso nuovi dettagli e una foto che rivela un segreto

La cantante e regina della televisione italiana e spagnola Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incolmabile che non si riempirà mai nei cuori di tutti i suoi fan e di chi l’ha amata. L’artista internazionale è morta a 78 anni nella sua casa di Roma perché affetta da un tumore ai polmoni che non le ha dato scampo, uccidendola.

Italiani, spagnoli, sud americani e tutti quelli che sono cresciuti con la sua musica e guardando il suo talento in tv non possono certo dimenticare brani come “Tuca tuca”, “Tanti auguri”, “Luca” o “Fiesta” e le sue trasmissioni: dalla storica “Canzonissima” insieme a Corrado alla conduzione in anni più recenti di “Carramba che sorpresa!“.

Raffaella Carrà, la foto che svela il suo segreto

Questa è la foto che ha svelato da tempo il segreto di Raffaella Carrà. La star infatti era molto generosa e aveva donato una palestra alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano in provincia di Grosseto. Infatti la presentatrice si allenava in questo posto nel corso della sua permanenza a Cala Piccola al Monte Argentario sul mare.

Come si può vedere dallo scatto la Carrà ha il volto coperto non solo dalla mascherina nera ma anche da occhiali scuri. Insomma è praticamente in incognito. Roberto Cerulli, governatore della Misericordia di Porto Santo Stefano, ha dichiarato: “Alla luce di questa tragedia, penso volesse tenere per sé il suo brutto segreto e non mostrarlo a nessuno”.

Nell’immagine è ritratta quindi la cantante con i volontari e un quadro che quest’ultimi le avevano donato come segno di riconoscenza per il prezioso aiuto.

C’è anche una dedica per lei accanto a questa pittura: “A Raffaella Carrà, quale piccolo segno di riconoscenza e gratitudine da parte di ogni volontario che, grazie al suo gesto, trova lo stimolo per un rinnovato impegno di servizio a favore dei sofferenti e bisognosi”.