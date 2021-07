Roberta Morise, in bianco e nero lascia di sasso i fan su Instagram. Di spalle, la conduttrice offre la visuale posteriore della perfetta silhouette, il suo sguardo seduce: un sogno proibito

Travolgente fascino mediterraneo, premiato nel 2004 con il quinto posto a “Miss Italia“, è dalla sua partecipazione al concorso di bellezza che incanta il pubblico con la sua immagine. Avvenente e talentuosa, ha da subito esibito le doti canore fuori dal comune, nonchè una capacità straordinaria di intrattenimento, tale da riservarle importanti opportunità nell’ambito dello spettacolo.

Da valletta a “L’Eredità“, a co-conduttrice a “I migliori anni“, fino al ruolo nel celebre programma “I fatti vostri” al fianco di Giancarlo Magalli, la carriera della showgirl è costellata di rilevanti esperienze televisive. La notorietà non ha tuttavia messo da parte la passione per la musica, tanto da farle incidere un album nel 2011 “È soltanto una favola“, trovando persino il tempo di scrivere un libro: “Esami di Ammissione“.

Anche su Instagram riscontra discreto successo, raggiungendo la cifra di quasi 1 milione di followers, che ne celebrano la splendida figura. L’ultima foto ha lasciato i fan completamente di stucco, dove esibisce le spalle all’obiettivo, e tutto ciò che ne consegue, per l’estasi del web.

Roberta Morise, fascino ineguagliabile

In bianco e nero, in un panorama naturale immerso nell’oscurità, Roberta Morise seduce il web con uno degli scatti più intriganti mai condivisi sul suo profilo ufficiale. Il vestito completamente aderente ed elegante rivela la sua silhouette, in un disegno fatto di linee perfette, che lasciano ammirare l’autenticita della sua bellezza.

La chioma irresistibilmente spettinata, lo sguardo tagliente rivolto all’obiettivo: gli aspetti che incantano il web dell’immagine pubblicata dalla conduttrice sono tanti. Tra questi, troneggia la visuale sui glutei rotondi, sottolineati dal modello fasciante del vestito, che ne rivelano l’assoluta armonia.

“Si è spento il sole“, commenta così la conduttrice lo scatto che ruba il cuore dei fan: “Lo riaccendi tu“, “Ma non il tuo infinito splendore“, “Bellissima“. Un altro successo social per la showgirl, che ottiene ancora la contemplazione dei fan, per i quali rappresenta un modello di sensualità insuperabile.