Sara Croce in passerella, l’influencer di notte rischiara il cielo con il suo fisico bombastico: applausi social tutti per lei

Sara Croce non si ferma mai. Dopo le belle soddisfazioni arrivate in tv prima come Madre Natura di “Ciao Darwin” e poi come Bonas di “Avanti un altro”, in questa calda estate 2021 si cimenta in altri progetti. Come sempre, al centro di tutto, il suo fisico bombastico.

Prima la collezione di costumi insieme alla sua amica Camilla Caimi e ora anche in versione modella. A Sara piace “giocare” con il suo corpo e può anche decisamente permetterselo.

Mentre sfila in bikini è una vera bomba. La foto che lo testimonia raccoglie così tanti applausi web che provoca un vero fragore.

Sara Croce in passerella, bikini bollente

