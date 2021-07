Serena Rossi torna su Instagram e lancia una novità scoppiettante. I fan sono tutti pazzi di lei e del suo nuovo progetto

I mille volti di Serena Rossi. L’amatissima conduttrice, attrice e cantante non smette mai di stupire. Dopo il grande successo di “Mina Settembre”, la fiction Rai che l’ha vista protagonista al fianco di Giuseppe Zeno, arrivano delle altre novità per lei.

Presto sarà ancora protagonista del piccolo schermo con una nuova fiction. Si tratta de “La Sposa” mentre nella vita privata, dopo l’arrivo di Diego, pensa ad un secondo figlio.

Serena Rossi, l’attesa è finita: l’acclamazione dei fan

Grandi novità in arrivo per Serena Rossi e una data da segnare per tutti i suoi fan. È il 16 dicembre il giorno da cerchiare sul calendario e per il quale far partire il countdown.

C’è anche lei, infatti, tra i protagonisti dell’ultimo lavoro dei Manetti Bros, “Diabolik” che vede come protagonisti assoluti Luca Marinelli e Miriam Leone. È una delle pellicole più attese di questo anno e da poche ore è disponibile il trailer del film nel quale vediamo anche Serena Rossi vestita in bianco nei panni di Elisabeth. Accanto a lei anche Valerio Mastandrea che interpreta Ginko e Alessandro Roja Caron.

Sulla trama del live action realizzato dai Manetti Bros c’è il più stretto riserbo. Nulla è trapelato per il momento ma dalle anticipazioni del trailer si intuisce che il film dovrebbe essere ambientato sul primo incontro tra Diabolik ed Eva Kant, la sua compagna oltre che sexy complice.

Mirian Leone e Serena Rossi sono così le due belle della pellicola, in programma da tempo, ma rallentata dagli stop imposti dal Covid. Chi vincerà la sfida tra le due bellezze? I fan di Serena sono già in trepidazione e non vedono l’ora di vederla in questo nuovo progetto e gridano a gran voce, sotto al post, “finalmente”.

Quelli della Leone che vediamo in una sensualissima versione bionda anche. La “competizione” è aperta e dopo il 16 dicembre avremo chi la spunterà.