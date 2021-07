Antonella Mosetti, il suo ultimo TikTok è un mix di ironia e tanta sensualità. Le curve sono in primo piano, pericolo di esplosione.

Antonella Mosetti, la bellissima showgirl incanta tutti sui social. Spesso produce contenuto inedito che la stessa condivide con il suo pubblico. Corpo esplosivo, si rimane abbagliati da cotanto splendore. Un corpo che trasuda di femminilità.

Tra le storie su Instagram la Mosetti ha chiarito un punto importante. Come già aveva fatto tempo fa Shaila Gatta, le due donne spiegano che se oggi hanno un corpo da urlo è dovuto ai numerosi sacrifici a cui si sottopongono. Proprio tra le ultime storie la Mosetti commenta come per essere belle ed essere in forma ci vuole un sano allenamento e lei va in palestra da 30 anni.

Antonella Mosetti, il VIDEO illegale: curve pericolose

Direttamente da Roma, Antonella Mosetti si lascia andare in uno stacchetto da lei ideato. Appassionata di TikTok, la showgirl dà avvio alle danze. “Ca***na time 😜😎

My tik tok 🥳” commenta la Mosetti e ovviamente ci scherza su. Come possiamo vedere dal video, il dimenarsi di Antonella crea non pochi turbamenti.

Shorts in denim chiaro e body nero con tanto di scollatura lasciata liberamente. In molti sul web sottolineano – indebitamente – il fatto che Antonella non abbia più vent’anni e che porti benissimo i suoi 45 anni. Da una parte gli utenti però l’attaccano perché farebbe cose non più adatte alla sua età, altri invece la stimano.

“Niente male Antonella, non hai più vent’anni però fisico spirito e corpo da ventenne” in effetti alla Mosetti non manca nulla e può sfoggiare con orgoglio la sua bellissima presenza. Due giorni fa la Mosetti ha fatto un altro dei suoi video in bikini nero: fisico da urlo e movenze da infarto.

Lei scrive “#perlebacchettone #impazzite #sfogatelevostrefrustrazioni” sicuramente non scritti a caso. A chi sarà riferito questo richiamo da parte della showgirl, semplici fans o gente del mondo dello spettacolo?