La modella e imprenditrice regala ancora uno scatto decisamente sensuale che ha fatto sussultare la sua nutrita community sui social.

Modella e fotografa con 361mila follower al seguito su Instagram, Valentina Muntoni nasce però come imprenditrice nel campo della moda. Gestisce infatti l’azienda di abbigliamento firmata “Rat&Boa”, assieme all’amica Stephanie Cara Bennett, e il brand “Valentine Dress”.

Negli scatti che lei condivide con parsimonia su Instagram siamo spesso catapultati all’interno del suo mondo fatto di sfilate di alta moda, pezzi iconici e di stile, design, arte contemporanea e paesaggi. Anche l‘ultima foto arriva dal suo ultimo viaggio a Milos in Grecia, vediamola insieme.

Valentina Muntoni mostra le curve allo specchio, troppo bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

L’imprenditrice nel feed della sua pagina Instagram non mostra spesso il volto nonostante sia decisamente molto bella, troviamo piuttosto scorci del suo corpo perfetto e moltissimi selfie in bikini con grandi occhiali da sole che ne coprono però sempre parzialmente il viso.

Lo ha fatto anche nella foto postata poche ore fa in cui si scatta l’ennesima istantanea allo specchio della sua camera in Grecia. Appoggiata al miro bianco indossa un cappelli col frontino che ne copre la testa, un’ampia camicia da uomo a righe bianche e azzurre maldestramente abbottonata sul petto nudo e dei boxer bianchi anche questi presi dall’armadio di un lui.

La sua pelle super abbronzata fa capolino da sotto gli indumenti chiari e ampi che la fanno apparire ancora di più minuta e seducente.

Un vedo non vedo che ha catturato ancora una volta l’attenzione dei fan che la seguono e che non hanno potuto non esprimersi di fronte a tanta bellezza seduttiva. Valentina ha uno stile molto androgino e anche stavolta ce lo ha dimostrato, in poche riescono ad avere la sua classe.