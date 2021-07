Aka7even si è fidanzato? Il cantante rompe il silenzio e dice la verità

Aka7even è stato uno dei finalisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: tornato alla vita reale e sommerso da mille impegni, oggi ha risposto ad un po’ di curiosità

Aka7even è senza ombra di dubbio uno dei cantanti del momento. Ha esordito durante la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha riscosso un successo davvero incredibile. A distanza di mesi, oggi Luca è tornato alla sua vita che è decisamente cambiata nel giro di un anno e si sta godendo il successo, i viaggi in treno per raggiungere i suoi fans e tanta, tanta musica. Al momento è questa la cosa più importante per lui, dopo l’ultima storia d’amore che gli ha davvero spezzato il cuore.

Aka7even, gli chiedono: “sei fidanzato?”. Lui risponde così

Infatti, Aka7even, nella scuola di Amici si era innamorato della ballerina Martina Miliddi con cui ha condiviso dei momenti di vita davvero molto importanti. Lei però si è innamorata di Raffaele, uno dei loro compagni e lui è rimasto con il cuore spezzato. Ha pianto tantissimo per la fine di questa storia e ha usato la musica come valvola di sfogo, scrivendo canzoni come “Mi manchi” che ha riscosso un successo strepitoso. Non sembra ancora pronto a gettarsi in una nuova storia d’amore, infatti alla domanda: “sei fidanzato?” nel box delle domande su Instagram ha risposto in maniera ironica, inquadrando il paesaggio che scorreva fuori dal treno e scrivendo: “La mia vita sentimentale che va via”.

Nel frattempo Martina e Raffaele si sono fidanzati ufficialmente e adesso si stanno godendo la loro prima estate d’amore. Alla fine, dopo tanti sacrifici, sono riusciti a ritrovarsi e a superare le loro paure.