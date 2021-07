“Ho deciso di farlo”, Alice De Bortoli, l’annuncio inaspettato ai fan. La FOTO in costume scatena il panico

Alice De Bortoli, amatissimo ex volto de “Il Collegio”, ha fatto un annuncio sconvolgente ai fan di Instagram: il post ha ottenuto migliaia di likes

Da quando si è fatta notare come partecipante del docu-reality “Il Collegio”, Alice De Bortoli si sta affermando come vera e propria star dei social. Classe 2003, la modella di Treviso è giovanissima, ma dimostra qualità e carisma impossibili da non apprezzare. La 17enne utilizza i social principalmente per tenersi in contatto con i fan e per condividere con loro le sue più grandi passioni: dalla danza all’amore per i cavalli, con i quali sta realizzando delle entusiasmanti passeggiate a Canazei. La De Bortoli, che si trova in vacanza, ha recentemente fatto un annuncio che ha spiazzato gli utenti. La foto in costume, che ne mette in mostra tutte le grazie, li ha senza dubbio distratti…

Alice De Bortoli, la FOTO in costume scatena il panico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Mentre si gode un entusiasmante soggiorno a Canazei, località della provincia autonoma di Trento, Alice De Bortoli non manca di condividere le proprie riflessioni con i fan. In questi giorni, l’ex protagonista de “Il Collegio” ha avuto il suo bel da fare. Tra passeggiate a cavallo nei sentieri di montagna e lezioni di tiro con l’arco, la modella di Treviso non sembra avere un momento di pace. Solo ieri, Alice ha deciso di porre un freno alla propria frenesia, concedendosi qualche ora di relax alle terme. “Sono giornate super piene ma stupende: mai ferma“, ha spiegato agli utenti, spiazzandoli con il proprio annuncio.

“Certe volte credo ci sia bisogno di staccare da tutto e da tutti e prendersi del tempo per se stessi. Ieri ho deciso di farlo, è stato magnifico“, ha aggiunto Alice, che nello scatto è in costume e sembra una vera dea scesa dall’Olimpo. Il suo fisico mozzafiato ha ipnotizzato i followers, che si sono sbizzarriti nel commentare.

“Sei meravigliosa“, “Che splendido splendore“, hanno scritto i fan, che accorrono sempre in gran numero quando si tratta di interagire con la modella.