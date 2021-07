Amici, star ultima edizione lancia grido d’allarme. Fan preoccupati

Uno dei concorrenti dell’ultima edizione di ”Amici” ha spaventato i fan con delle parole che mostrano un forte stato di malessere.

E’ da poco terminata l’ultima edizione del talent show più amato di Canale 5, ideato e prodotto da Maria De Filippi.

Quest’anno i protagonisti si sono contraddistinti già all’interno della scuola per talento e personalità. E nel momento in cui sono usciti dal talent hanno scalato le vette di tutte le classifiche.

C’è chi sta godendo di tutto il successo ottenuto e chi invece ne sta accusando, essendo passato improvvisamente da una vita comune a una da pop star.

Uno dei concorrenti dell’ultima edizione sta vivendo un periodo molto difficile e si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social.

Il malessere di Tancredi

E’ Tancredi che ha mostrato il suo malessere con due Tweet molto forti:

“Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa. Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande. La verità è che la vita è una mer*a, c’è poco da fare”.

Pochi giorni prima del suo tweet aveva dichiarato a Radio Deejay quanto il successo lo avesse scosso:

“La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me é cambiato tutto, da zero a cento“.

Un cambiamento repentino che non tutti riescono a sopportare e che se non è gestito nel giusto modo per un ragazzo di 18 anni può essere seriamente compromettente.