“Ma cosa siete?”, Andrea Cerioli, lo SCATTO con Arianna blocca il web: belli e innamorati

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono sempre più innamorati: l’ultimo scatto postato dall’ex naufrago è la prova della passione che li unisce

Sono sempre più innamorati Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione, che sui social non mancano di postare scatti in cui si mostrano felici ed affiatati. Solo qualche giorno fa, l’ex naufrago si è espresso in merito alla fidanzata con queste parole: “Io sono proprio innamorato, considero lei la mia metà. E’ stato difficile non confrontarmi con lei nei mesi in Honduras“. Frasi che hanno fatto sciogliere i fan e che confermano la sintonia incredibile tra i due. Solo qualche ora fa, l’ex tronista ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, scattata all’interno di un ascensore. In men che non si dica sono arrivati una valanga di complimenti per la coppia.

Andrea Cerioli, lo SCATTO con Arianna blocca il web: belli e innamorati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANDREA CERIOLI (@iamandreacerioli)

Non accenna a diminuire la passione tra Andrea Cerioli ed Arianna Cirrincione, che ormai da due anni fanno coppia fissa. I due si incontrarono all’interno dello studio di “Uomini e Donne“, e dal giorno della scelta nulla fu più in grado di scalfire il loro amore. Solo qualche mese fa, l’ex tronista e la modella sono rimasti lontani per diverse settimane, a causa della partenza per l’Honduras da parte di Andrea. Quest’ultimo, senza mezzi termini, ha recentemente confessato di aver vissuto momenti molto difficili: la lontananza di Arianna, per Cerioli, era il più grande ostacolo alla permanenza sull’isola.

Fortunatamente, i due ora sono di nuovo insieme, e non mancano di deliziare gli utenti con scatti che testimoniano il loro immenso amore. Nell’ultimo post di Andrea, la coppia sembra appena tornata da una gita in moto: entrambi infatti indossano i caschi e sorridono spensierati, decidendo di immortalare il momento tramite un selfie realizzato nell’ascensore.

I followers, nei commenti, si sono complimentati con la coppia attraverso apprezzamenti piuttosto espliciti. “Ma cosa siete?“, “Vi si ama“, “Belli belli“: queste le parole comparse sotto al post.