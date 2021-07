Anna Tatangelo assalita, riuscirà a superare una simile crudeltà?

Anna Tatangelo sotto attacco, una simile cattiveria non ci voleva. La cantante al momento non ha proferito parola, ma come l’ha presa?

La talentuosa cantante Anna Tatangelo per un motivo o per un altro è sempre sotto i riflettori, nell’ultimo periodo sembra aver ripreso in mano la sua vita, con la pubblicazione di “Anna Zero”, suo ultimo lavoro discografico, l’artista aveva promesso di ricominciare e così è stato.

Però le sofferenze per Anna purtroppo non sono finite, una persona in particolare ha avuto da ridire sulla cantante e le parole affilate come lame sono arrivate dritte al cuore della cantante.

Anna è molto seguita suoi social, nessun giorno è inosservato, la cantante pubblica moltissimo su Instagram ed i milioni di fan la sostengono virtualmente come possono. Questa volta però basterà l’amore dei suoi follower?

“Meglio Barbara D’Urso che Anna Tatangelo”, Mengacci massacra la cantante

Davide Mengacci è un volto noto della televisione italiana, possiamo annoverarlo tra quei conduttori che hanno fatto la storia del piccolo schermo del nostro Paese. La stagione Mediaset inizierà a settembre e quest’anno è stato c’è stato un vero cambiamento nel palinsesto.

La presenza della nota conduttrice Barbara D’Urso, su Canale 5, è stata un pò ridimensionata, altre persone hanno preso il suo posto e a qualcuno questa cosa non è andata a genio. Mengacci infatti (amico della D’Urso) ha avuto da ridire sul fatto che la cantante e presentatrice Anna Tatangelo prendesse uno spazio televisivo della napoletana.

Il conduttore ha dichiarato a NuovoTv : “Non avrei osato. Avrei fatto una scelta diversa, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara D’Urso – si troverà in una situazione difficile”.

La Tatangelo inizierà una nuova avventura professionale, ogni domenica pomeriggio la vedremo su Canale 5 nella nuova versione di “Scene da un matrimonio”, programma condotto dallo stesso Mengacci prima di lei.

Naturalmente è prematuro fasciarsi la testa prima di cadere, l’azienda ripone molta fiducia in Anna che in questi anni ha dimostrato notevole professionalità non solo come cantante ma anche come conduttrice. I fan dell’artista non vedono l’ora di poterla ammirare in questa nuova avventura televisiva.