“Beautiful”, anticipazioni puntata 23 luglio: un pericoloso giro in moto

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Liam fare visita a Steffy per vedere come sta. Dopo che lo Spencer si è sposato con Hope, i due non hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme ed iniziavano a mancarsi. Liam ha assicurato a Steffy che ci sarà sempre per lei e per Kelly, qualunque cosa a casa. Nel frattempo la dottoressa Penny Escobar è nel panico: nel tentativo di fermare Flo, l’ha colpita alla testa con un candelabro e adesso la Fulton è priva di sensi. Sally le ha intimato di non andare a costituirsi e insieme hanno portato Flo in uno scantinato, legandola ad un radiatore. Nonostante le cose si stiano mettendo male, la Spectra non ha intenzione di abbandonare il suo piano.

Beautiful, anticipazioni 23 luglio: Sally ha un piano

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam si proporrà di tenere Kelly per un pomeriggio, mentre Steffy esce con la sua solita moto. La Forrester ha già avuto brutte esperienze con la moto, ma non demorde. Questa volta, tuttavia, potrebbe succederle qualcosa di davvero grave.

Nel frattempo Sally spiega a Penny la prosecuzione del suo piano: tenere Flo lontana da Wyatt abbastanza a lungo da incastrare lo Spencer con un figlio. Una volta che avranno un bambino di cui occuparsi, i due saranno inseparabili. La dottoressa Escobar la troverà una mossa folle e le suggerirà di costituirsi.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 23 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.