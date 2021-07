Mare e relax per Bianca Guaccero nella sua amata Puglia. Lo scatto fa impazzire i follower di Instagram. A dir poco divina

Bianca Guaccero non si ferma mai. L’attrice e conduttrice pugliese si gode un po’ di vacanza ma annuncia i nuovi progetti per la prossima stagione televisiva.

È bastata una foto per far gioire il suo vasto pubblico di fan. Bianca sarà uno dei protagonisti di una nuova fiction “Fino all’ultimo battito”. La vedremo in autunno affianco a Fortunato Cerlino, Marco Bocci e Violante Placido.

Se non ci saranno cambiamenti la nuova fiction di Rai 1 dovrebbe iniziare il 23 settembre, incentrata su una coppia, un medico chirurgo e la moglie, che si troveranno a combattere la grave malattia cardiaca del figlio.

“Stiamo arrivando…” ha scritto la conduttrice di “Detto Fatto” in uno scatto che la vede affianco a Fortunato Cerlino. Non ci poteva essere notizia più bella.

Bianca Guaccero come una sirena, favola in acqua

E oggi invece la bella Bianca Guaccero ha lasciato tutti di stucco con la sua foto in bikini. Altro giro, altra cosa, altri sentimenti. La presentatrice si rilassa nella sua amata Puglia, la sua terra, e sgancia uno scatto super bollente.

Primo piano di un fisico di marmo, perfetto e senza nessuna imperfezione. Magra, con ogni muscolo definito e con un bikini estremo, piccolissimo e che mostra tutte le sue dolci forme. Un bagno in mare bollentissimo quello che l’attrice pugliese ci regala in questo già caldo pomeriggio di luglio.

Mini slip e mini triangolini in verde militare con le conchiglie, coda bassa, occhiali da sole, mano dietro la testa ed un fisico statuario che sembra scolpito. In piedi in acqua con gli scogli alle spalle, Bianca sembra una sirena appena uscita dall’acqua.

La Puglia le fa bene e si vede. In splendida forma scatena i follower di Instagram che la inondano dei complimenti più diversi.

“…splendida 😍..oltre a essere una grande professionista 👏👏👏👏” scrive un fan, e poi ancora “Bianca….super top👏👏🔥🔥❤️❤️” e avanti così fino a chi la definisce “Patrimonio Unesco”.