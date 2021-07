Giusy Ferreri, la cantante si prepara per il lieto evento e lo fa con outfit ai limiti della legalità. L’abito in latex colpisce….

Periodo intenso per Giusy Ferreri, la cantante infatti proprio nella giornata di ieri ha fatto l’annuncio che tutti i fans ormai aspettavano: domani si riprende a cantare dal vivo. Toccando le principali città italiane per il suo #giusyandtheband live tour 2021. L’artista, che adesso sta facendo già ballare tutti con la hit estiva “Shimmy Shimmy” – insieme a Takagi e Ketra – trasmesso alle radio, tra i tormentoni di questa estate, si prepara per condividere dei momenti di pura musica con i fans che la sostengono dagli esordi.

Concluso il periodo di vacanza nel quale l’artista si è lasciata immortalare con mise seducenti, a quanto pare non vuole rinunciare allo stile “peccaminoso”, per la felicità del web.

Giusy Ferreri, l’abito in latex è pura seduzione

