Caldo torrido, è allerta in molte città italiane per il weekend: l’anticiclone africano porterà delle temperature da record

E’ allerta in alcune città della Penisola, in vista del caldo torrido che le previsioni meteo prospettano per il weekend. L’anticiclone africano, già a partire da domani, si sposterà verso le Regioni meridionali e verso le isole maggiori, causando temperature da record con picchi di 40 gradi. A Perugia è già bollino rosso da quest’oggi fino alla giornata di domenica, mentre il bollino arancione è previsto in altri cinque centri urbani della fascia centrale dell’Italia. A Bologna è inoltre scattata l’allerta contro il caldo torrido. Strutture assistenziali, ospedali e case di cura si stanno attrezzando per fornire tutto il supporto necessario ai soggetti più bisognosi e fragili.

Caldo torrido, temperature da record nel weekend: scatta l’allerta in alcune città – IL METEO DI SABATO

Saliranno vertiginosamente le temperature in questo fine settimana, toccando punte di addirittura 40 gradi nelle Regioni del Centro-Sud. Con l’arrivo dell’anticiclone africano, che interesserà soprattutto l’Italia meridionale e le isole, scatta l’allerta in alcune località. A Perugia sarà in vigore il bollino rosso per tre giorni consecutivi, fino a domenica 25 luglio, mentre per città come Bologna, Firenze, Rieti, Frosinone e Roma si prospetta il bollino arancione per i giorni di sabato 24 e domenica 25. E’ previsto inoltre il bollino arancione per i centri di Campobasso, Latina e Pescara, ma solo nella giornata di domenica.

L’anticiclone, che raggiungerà il picco nel corso di questo weekend, lascia invece posto a rovesci e a piogge nelle Regioni nord-occidentali della Penisola, che saranno interessate da una perturbazione in arrivo dalla Francia. Si prevedono forti temporali soprattutto in Piemonte e Lombardia, che si intensificheranno nella giornata di domenica. A Bologna, nel frattempo, la Usl ha già provveduto ad allertare strutture assistenziali, pronto soccorso e case di cura, che dovranno fornire il supporto adeguato ai soggetti più esposti alle conseguenze del caldo torrido.

Il comune di Bologna ha addirittura attivato un servizio di e-Care, che si occuperà di telefonare periodicamente ai cittadini e di intervenire, qualora ce ne fosse bisogno, con assistenze domiciliari.