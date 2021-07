“Belle.. le pietre”, Caterina Balivo, una sirena in mezzo al mare. Il décolleté fa capitolare il web – FOTO

Caterina Balivo e il bikini mozzafiato nello splendido mare di Capri: la conduttrice è splendida e i fan non mancano di farglielo notare

Delle vacanze a dir poco spettacolari, quelle che Caterina Balivo sta vivendo assieme alla propria famiglia. La bellissima ex conduttrice di “Vieni da me” sta facendo invidia agli utenti con le foto realizzate nella splendida Costiera Amalfitana. In compagnia dei figli e del marito, la Balivo sembra si stia godendo ogni singolo istante di questo lunghissimo soggiorno, dai meravigliosi piatti tipici della zona alle spiagge in cui si intrattiene a prendere il sole. Moltissimi gli scatti in bikini che in questi giorni stanno inondando la sua bacheca, ma uno, in particolare, ha mozzato il fiato ai fan. E’ apparso sul suo profilo Instagram solo qualche minuto fa, ma sta già registrando il boom di likes.

Caterina Balivo, una sirena in mezzo al mare. Il décolleté fa capitolare il web – FOTO

Non manca di stupire i suoi fan la splendida Caterina Balivo, che si trova attualmente nella suggestiva location di Capri. Da molto tempo, in realtà, la presentatrice è assente dalla tv, avendo scelto di rinunciare a “Vieni da me” per amore dei figli e del marito. La stessa ex modella, nel corso di un’intervista, non aveva nascosto che gli impegni lavorativi la tenevano eccessivamente lontana dai figli, con i quali, durante queste vacanze in Costiera, sembra stia recuperando tutto il tempo perso.

Nell’ultima compilation pubblicata, la Balivo sfoggia un fisico da sirenetta appoggiandosi agli scogli, immersa in un’acqua che più limpida non potrebbe essere. Gli utenti sono incantati dal suo corpo esplosivo e dal décolleté che, esaltato dal bikini, fa capolino imponendosi alla vista.

“Belle… le pietre“, ha ironicamente commentato un utente, decisamente soddisfatto dalla natura del post. Per Caterina, i likes hanno già raggiunto quota 5mila, e altrettanto numerosi sono i commenti.