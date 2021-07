Scontro tra auto e furgone sulla statale: un morto e un ferito

Un morto e un ferito, questo il bilancio del tragico incidente verificatosi questa mattina sulla statale 18 nel territorio di Tortora Marina (Cosenza).

Terribile incidente questa mattina lungo la strada statale 18 nel territorio di Tortora Marina (Cosenza). Il bilancio è di un morto e di un ferito. Dalle prime informazioni, la vittima si trovava a bordo di un’automobile, alla quale era collegato un carrello, che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un furgone. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, mentre l’uomo alla guida del furgone è stato trasportato in ospedale dal personale medico del 118, giunto sul posto insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Stradale.

Secondo quanto riporta la redazione dell’Ansa, una Renault Espace, a cui era agganciato un carrello con sopra un’altra automobile, si è scontrata con un furgone che trasportava prodotti caseari. Ad avere la peggio, il conducente della vettura, di cui non si conoscono le generalità, che è deceduto sul colpo.

Sul luogo dello schianto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’automobilista, mentre l’uomo alla guida del furgone è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale del capoluogo di provincia calabrese, dove ora si trova ricoverato. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia stradale di Scalea che hanno provveduto ai rilievi in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, riferisce l’Ansa, il tratto stradale interessato è stato chiuso e il traffico deviato.