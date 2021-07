Diana Del Bufalo, esplosione di sensualità su Instagram. L’attrice si mostra in versione pin up in costume dal tocco vintage, irresistibile seduzione: Instagram in tilt

Aveva solo 20 anni e tutto il percorso da compiere, quando giovanissima esordiva al talent “Amici” di Maria De Filippi, e oggi vanta innumerevoli partecipazioni televisive e cinematografiche. Attrice, conduttrice e cantante, si è affermata ben presto tra i personaggi dello spettacolo più apprezzati, complice l’evidente semplicità che permea la sua figura.

Ben lontana dalle classiche “star” a cui i fan sono abituati, Diana Del Bufalo fa dell’ironia la sua carta vincente. Ogni forma di espressione è buona per emozionare e stupire, fascino che esercita anche su Instagram, dove non manca di esibire la sua straordinaria bellezza, in modo elegante ed intrigante nello stesso tempo.

Con 1,6 milioni di followers su Instagram, anche sui social evidenzia l’indice di gradimento riscontrato dal suo esercito di fan. Numerosi e ammirati, attendono ogni post della loro “diva” preferita, che mai come nell’ultimo scatto si dimostra tale. Merito del tocco vintage che impreziosisce il suo look balneare, in un’esplosione di sensualità senza precedenti.

Diana Del Bufalo, in costume incanta il web

In una location naturale immersa nel verde, Diana Del Bufalo si concede una giornata in piscina, condividendo su Instagram due scatti che la ritraggono in tutta la sua radiosità. Sorridente, posa con un costume decisamente vintage, che si differenzia molto da quelli più succinti che ormai popolano i social, senza tuttavia perdere in sensualità. Anzi, la splendida attrice si dimostra un vero simbolo di seduzione, elegante ed affascinante, che fa impazzire il web.

Non manca la sua solita ironia nella descrizione al post: ““Ma è un costume o un vestitino!?” Per me forse potrebbe essere entrambe le cose. Ho sempre amato i costumi da bagno così, anche perché se il giorno prima te sei magnata la pizza con le patatine fritte, ti senti meno a disagio!”

I fan rimangono attoniti davanti alla sua bellezza mozzafiato, commentandola in assoluta ammirazione: “Sei pazzesca“, “Bellissima“, “Stupenda“.