Carolina Crescentini è pronta per una nuova avventura ricolma di felicità, il suo entusiasmo è un bellissimo esempio di palpabile meraviglia.

Un bellissimo affaccio che dà il via ad una nuova stagione per il panorama artistico italiano, è quello intrapreso pubblicamente nella giornata di oggi dall’attrice romana, classe 1980, Carolina Crescentini.

Mentre la pellicola cinematografica italiana che la vede tra le sue protagoniste, di “Tempo instabile con probabile schiarite”, realizzata al fianco di colleghi come Lillo Petrolo, Luca Zingaretti ed il newyorkese Michael Turturro, è pronta a varcare i confini nazionali grazie ad importanti proiezioni programmante in questi giorni in alcune capitali di tutto il mondo, fra queste anche Sidney e Pechino, l’affascinante e coraggiosa Paola di “Mare Fuori”, si dimostra disponibile come non mai a lasciarsi andare in una nuova ed emozionante avventura.

Carolina Crescentini, il meraviglioso ritorno che tutti stavano aspettando: “E’ stato bellissimo”

A stringere la mano di Carolina con amore, oltre ai suoi numerosi fan nella penisola ed oltralpe, si uniscono in un suggestivo assolo anche i fedeli sostenitori del suo straordinario compagno di vita, l’artista canoro Motta. Il cantautore pisano, classe 1986, ha finalmente dato inizio, dopo una lunga attesa, alla sua tournée estiva dal titolo “Semplice“, che si sta rivelando proprio in queste ore come un tripudio di emozionanti sorprese.

Perciò, in onore della sua prima serata a Milano e del suo ufficiale e grintoso ritorno sul palco, l’attrice nativa della capitale sembrerà sprizzare un integerrimo quantitativo di gioia nel suo ultimo post su Instagram. “Tornare ai concerti. Che felicità“, è questa la didascalia proposta da Carolina immortalata simbolicamente per questa ripartenza musicale a location ancora vuota.

Ad unirsi all’appello sarà proprio il suo fidanzato, che in un ulteriore intervento sui social, e condividendo alcune delle istantanee per intraprendere al meglio la descrizione della serata si esporrà in tal modo. “Assurdo quello che è successo ieri, non abbiamo parole. Grazie davvero. Ci vediamo stasera ad Arezzo“.