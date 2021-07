“Atomica bionda”. Elenoire Casalegno in costume è divina. Pronta per il mare? Non proprio – FOTO

Elenoire Casalegno. La conduttrice televisiva ed ex modella è super attiva sui suoi canali social. Ai fan regala delle foto suggestive in questa afosa estate 2021

Basta dare un rapido sguardo alla bacheca su Instagram di Elenoire Casalegno per avere prova di come il passare del tempo sia stato clemente con la bellissima ex modella ligure ma con l’Emilia Romagna nel cuore.

Spesso si mostra in tutto il suo infinito splendore, senza trucco, capelli dolcemente arruffati, in squarci genuini della sua vita casalinga. Ben oltre 800mila follower sul famoso social network possono godere della finestra sempre aperta sul mondo della Casalegno. Non una ruga, non un accenno di cedimento fisico, sempre energica e sorridente: 1,83 m di altezza, addominali d’acciaio, capelli color dell’oro ma soprattutto autoironia e simpatia evidenti nei post che si susseguono con cadenza quasi giornaliera.

Elenoire Casalegno: divina in costume da bagno ma non è il mare la sua meta

