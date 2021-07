“Bona come il pane”, Elisa Isoardi: la scollatura che ti manda in tilt – FOTO

Elisa Isoardi ha condiviso una foto molto semplice che però ha mandato in tilt il web: la ex modella e conduttrice è bellissima

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha stupito i suoi follower con tanta semplicità e bellezza. Questa volta la ex modella ha postato su Instagram uno scatto dove a farla da padrone è la sua figura davanti al panorama di Roma, “la città eterna”, così come scrive lei stessa come didascalia alla foto.

È vestita con un jeans chiaro e una canotta bianca che le mette in risalto le forme e il suo lato a. La scollatura è ben evidenziata per la gioia dei suoi fan. La bella Elisa è intenta a sbucciarsi e mangiare una pesca mentre mostra il suo sorriso migliore al fortunato fotografo che l’ha immortalata.

Elisa Isoardi, la semplice foto che incanta i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

I commenti sono piovuti sul suo post pubblicato nemmeno un giorno fa, oltre 400 e quasi 20 mila like. Un utente ha scritto in romanesco per rimanere in tema “città eterna”: “Bona come il pane”, per sottolineare la sua estrema semplicità tutt’uno con il suo fascino.

La meravigliosa Elisa Isoardi è una conduttrice televisiva molto amata e apprezzata dal pubblico del piccolo schermo sebbene con il programma affidatole non molto tempo fa, “La prova del cuoco” abbia registrato pochi ascolti e sia stato chiuso.

Da allora ha partecipato come ballerina allo show “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci in coppia con Raimondo Todaro. Per un problema alla caviglia è stata costretta prima a ritirarsi ma poi è stata ripescata ed è approdata alla finale, dove però non è riuscita a vincere, piazzandosi quarta insieme al suo partner artistico. L’ultima edizione del programma di ballo è stata vinta da Lucrezia Lando e Gilles Rocca.

Era anche tra le favorite della vittoria finale del reality “L’isola dei famosi“, durante la quindicesima edizione ma un infortunio all’occhio, che non sembrava destare gravi preoccupazioni, l’ha costretta a ritirarsi dai giochi.