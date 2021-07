Elodie: una ne pensa, cento ne fa. Nuovo impegno inedito per la cantante: incredibile

Elodie. La cantante sta diversificando sempre di più la sua carriera. Non solo musica: già diva del piccolo schermo, si aprono per lei le porte del cinema

Una timida concorrente del programma “Amici di Maria De Filippi” durante la quindicesima edizione nell’anno 2016, classificatasi al secondo posto nella classifica finale: già da allora era intuibile il successo clamoroso che avrebbe avuto la cantante Elodie Di Patrizi.

Energica, talentuosa, bellissima, con una voce potente e strabiliante, non ha sbagliato una mossa nel suo percorso artistico. Regina delle classifiche italiane, consacrata sul palco del Festival di Sanremo, sta per impreziosire il suo curriculum con altri prestigiosi impegni.

Sta diversificando sempre di più la sua carriera. La musica scorre nelle sue vene, non la abbandonerà mai, ma pian piano sta esplorando altre dimensioni. Ha già conquistato il mondo televisivo. Sempre sul palco dell’Ariston l’abbiamo vista affiancare Amadeus nella conduzione nella seconda puntata della kermesse sanremese del 2021.

É stata protagonista e vincitrice del reality targato Amazon Prime Video “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, in coppia con la collega Myss Keta. Altre stupefacenti novità in arrivo.

Elodie pronta a conquistare il mondo del cinema

Musica, televisione e adesso anche cinema. Elodie si appresta a far suo anche il mondo del grande schermo.

É stata designata come futura presentatrice del programma storico di Italia Uno, “Le Iene”, dopo l’abbandono inaspettato di Alessia Marcuzzi. Oggi arriva la notizia bomba di un nuovo impegno per la cantante romana: sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa.

Come annunciato dal quotidiano La Repubblica, la pellicola s’intitolerà “Ti mangio il cuore”. Sarà un’opera dai temi molto impegnati poiché tratta dal libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini riguardo i crimini della criminalità organizzata nel foggiano.

“Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare” – ha dichiarato con entusiamo l’interpreti della canzone “Andromeda”.

Pippo Mezzapesa è un regista pugliese, 40 anni, che ha trovato in Elodie tutte le caratteristiche di cui aveva bisogno: “Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso”.

La cantante sente fortissimo il legame con la Puglia. Nonostante sia nata a Roma, è cresciuta a Lecce dove ha vissuto gli anni fndamentali della sua formazione.