Emily Ratajkowski, l’inquadratura dal basso toglie il fiato, dècollète straripante: “Bella mia…Ciao” – FOTO

La showgirl e superstar londinese, Emily Ratajkowski ha impressionato tutti in uno scatto mozzafiato ai piedi del posto più incantevole.

Una vacanza super, da ricordare non solo nel segno di una bellezza straripante come quella di Emily Ratajkowski. La star londinese, supermodella californiana fonda il suo cammino professionale nella bellissima realtà di Westminster, al cospetto di una famiglia ricca e agiata.

La popolarità di Emily inizia a spiccare il volo nel momento in cui decide volontariamente di far parte del corpo alla moda di una delle videoclip musicali, dal titolo “Burred Lines“.

Da quel momento in poi per la diva 30 enne ha ottenuto un “boom” professionale senza precedenti. Emily inizia a sfilare tra le più grandi e prestigiose passerelle internazionali, in barba alle grandi firme alla moda, talune anche sconosciute.

Non impiega troppo tempo per entrare a “gamba tesa” nel mondo dei social network dove riscuote un successo di approvazioni senza rivali e proveniente da ogni angolo della Terra

Emily Ratajkowski e la vacanza da sogno: due bellezze inarrivabili

