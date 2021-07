La super modella e showgirl Federica Nargi in costume è uno spettacolo strepitoso: la platea di followers continua a sognare.

Giornate di relax per la bellissima e amatissima Federica Nargi. La showgirl e modella ha scelto come meta per le sue vacanze la splendida isola di Formentera. Dalla meravigliosa perla delle Baleari l’ex velina sta realizzando scatti e fotografie davvero incredibili. L’ultimo post apparso su internet ha fatto girare la testa ai tantissimi followers.

La Nargi indossa un costume esplosivo e prorompente che mette in risalto il suo corpo perfetto. Come se non bastasse, la 31enne assume una posa sexy che manda in visibilio la platea di ammiratori. Il contenuto bollente ha già inanellato 20mila cuoricini in appena 20 minuti. Il numero di likes e di apprezzamenti è destinato a salire.

Federica Nargi, il costume è fenomenale: che bomba

Se sei curioso di guardare la splendida fotografia, vai su successivo.