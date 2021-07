Fedez e Chiara Ferragni, ironia e divertimento sono gli ingredienti principali della coppia più famosa del momento. Il “battibecco” su Instagram fa impazzire il web: pronti per una serie tv

Era il 6 maggio del 2017 quando Fedez fece l’indimenticabile e romantica proposta di matrimonio a Chiara Ferragni, visione che ancora oggi commuove . In concerto alla caratteristica Arena di Verona, città dell’amore per eccellenza, il rapper si inginocchiò davanti all’influencer in diretta tv, porgendole l’anello che li condusse direttamente alle nozze.

Memorabile anche la celebrazione da sogno, riservata a intimi e parenti, svoltasi a Noto in Sicilia nel settembre 2018. Presente anche Leone, il primogenito, nato a marzo dello stesso anno, al quale segue la nascita più recente di Vittoria Lucia, nel marzo del 2021. Una conoscenza nata “per caso”, rivelatasi la più grande storia d’amore, le cui dinamiche appassionano i fan, tanto da desiderare una serie tv sulla loro vita.

Estremamente seguiti su Instagram, tanto da raggiungere la cifra di 37 milioni di followers unendo il numero dei rispettivi profili, amano condividere il contenuto delle loro giornate in famiglia, tra quotidianità ed eventi speciali, attimi trascorsi con i figli o simpaticissime vicende di coppia. L’ultima gag ha fatto impazzire il web, che mai come oggi brama un progetto di intrattenimento da parte dei Ferragnez.

Fedez e le sue “lezioni di stile”: Chiara reagisce così

I Ferragnez come Sandra e Raimondo, divertono i fan con le loro gag di coppia, sempre più esilaranti ed apprezzate. Nell’ultimo video postato su Instagram, il rapper “stuzzica” la moglie con un outfit decisamente “discutibile”, disapprovato dall’influencer, che gli chiede gentilmente di cambiarsi: “Amore ti prego cambiati, mi vergogno“. L’espressione di Chiara Ferragni non lascia spazio a dubbio sul suo dissenso, ma Fedez rincara la dose: “Non puoi dire che non ho il mio stile“.

Da quanto si evince dal proseguo del video, l’imprenditrice non sarebbe riuscita a convincere il marito ad abbandonare il look estroso. In ascensore, un attimo prima di uscire, il rapper riprende ancora una volta il loro battibecco: “Non siamo perfetti?“, scherza con la moglie, che risponde: “No amore, farò finta di non conoscerti“, sulle note di “La coppia più bella del mondo” intonate proprio da Fedez.

Ma l’ironia raggiunge il picco quando Fedez organizza la sua entrata nella stanza dove lo attendono i loro amici, preparati per esclamare all’unisono un ammirato quanto non credibile: “Wow!“.