Francesca Brambilla senza veli, il filo del costume si nasconde nei punti giusti: lato B da infarto e l’amico… “La mia preferita” – FOTO

Francesca Brambilla scalda i motori della libidine dei suoi followers e pubblica uno scatto completamente senza veli… o quasi.

Conosciuta al pubblico della Mediaset come la “Bona Sorte” di Avanti Un Altro, Francesca Brambilla ha conquistato tutti con uno scatto che a prima vista fa venire la pelle d’oca.

Non è la prima volta che assistiamo ad una performance dal fiato corto delle sue, protagonista indiscussa sui social network. La carriera di Francesca inizia nel segno della moda. La classe ’92 diventa professionista del mestiere in breve tempo, fino a raggiungere il successo sul piccolo schermo del “Biscione”.

Nel “contenitore” più seguito del pomeriggio di Canale 5, Francesca è una tra le divinità televisive più “coccolate” del repertorio di Paolo Bonolis.

La showgirl bergamasca dopo aver riscosso il meritato successo in tv ha apparecchiato la tavola per diventare “grande” anche sui social e in particolare su Instagram. E lì che si realizza il sogno, ogni volta che Francesca si esibisce, mettendo in evidenza le maggiori peculiarità del suo monumentale aspetto fisico

Francesca Brambilla, lo scatto più selvaggio dell’estate: manca il fiato…

