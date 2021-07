Giulia Salemi. La showgirl italo persiana manda in visibilio lo stuolo dei suoi fan. Instagram diventa occasione per mettere in mostra scatti suggestivi che attestano la sua bellezza fuori scala

Ventotto anni e una carriera super avviata, poliedrica e uno stuolo di ammiratori al suo seguito. La showgirl italo persiana Giulia Salemi, classe 1993 e originaria di Piacenza, è una reginetta in ascesa dello spettacolo nostrano.

Ha mosso i primi passi nello show business nel 2014, partecipando al concorso di bellezza più famoso della nazione, Miss Italia. Successivamente il pubblico ha gradito molto la partecipazione al programma “Pechino Express”, in onda su Rai 2 e condotto da Costantino Della Gherardesca, in cui faceva squadra con l’altrettanto celebre madre, Fariba Teherani.

Un’ulteriore spinta di notorietà è arrivata grazie al “Grande Fratello Vip” nel 2018 dove conobbe Francesco Monte, suo futuro fidanzato. La storia non durò ma, casualmente, è stato sempre lo stesso programma a regalarle di nuovo l’amore. Ha ritentato la sorte nella casa più spiata d’Italia durante l’ultima edizione 2020/’21 e ha legato il suo destino al modello ed ex velino di “Striscia la notizia” Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi: una carriera attiva su più fronti

Sapevate che Giulia Salemi è anche un’autrice? La giovane ragazza ha scritto un libro dal simpatico titolo “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” (edito da Mondadori), in cui si apre e racconta, svelando il suo mondo a cavallo tra due culture in quanto figlia di padre italiano e di madre iraniana, nella lotta tra sfide e fallimenti da cui è emersa sempre con coraggio.

Sicuramente, la carriera che sta donando a Giulia Salemi maggior successo è quella d’Influencer sul web. Con ben 1,6 milioni di follower all’attivo, è gettonatissima dai brand più disparati che la corteggiano come testimonial dei loro prodotti di punta. La modella appare sempre in ottimo forma, i suoi tratti mediterranei si fondono con quelli arabeggianti in un mix strepitoso.

Le ultime quattro foto rilasciate sul suo profilo pubblico sono un incanto per gli occhi. Top rosso fuoco, gonna di pelle della medesima tinta e sandali alla schiava. Trucco impeccabile e i capelli lunghi, lucenti e scurissimi, incorniciano il suo volto perfetto.

Assolutamente un trionfo, i fan non possono far altro che commentare con entusiasmo: “Kim Kardashian andra in pensione dopo questa tua foto”, “Decisamente gli scatti più attesi che hanno superato le aspettative”, “Tu non sei reale”.