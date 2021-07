Mike Chang era uno dei personaggi più amati di Glee: oggi Harry Shum Jr. è un famoso attore, ed è stato uno dei protagonisti della serie tv Shadowhunters

Mike Chang era uno dei personaggi più amati in assoluto di Glee, la serie tv andata in onda dal 2009 al 2015. Ambientata a Lima, in Ohio, la storia seguiva le vicissitudini di un gruppo di ragazzi che facevano parte di un club a scuola dedicato alla musica e al ballo. Ogni anno, dunque in ogni stagione che andava in onda, gareggiavano in diverse competizioni per riuscire a vincere i campionati provinciali, regionali e infine nazionali, e tra i ragazzi c’era Mike Chang a ricoprire il ruolo del ballerino del gruppo.

Glee, vi ricordate Mike Chang? Oggi ha 39 anni ed è famosissimo

Mike alla fine riesce a diventare un ballerino di successo, e segue il suo sogno della danza anche se i suoi genitori per tanto tempo non erano stati d’accordo con lui. Infatti, Mike era un ragazzo coreano cresciuto in una famiglia che seguiva regole molto rigide, e che considerava la sua passione per il ballo un semplice hobby da dimenticare alla fine della scuola. Nonostante questo, riesce a far capire a suo padre che la sua passione per la danza era una cosa seria e così ad inseguire questo sogno che sembrava impossibile da realizzare. Mike va avanti per la sua strada e continua a fare quello che gli piace, seguendo il suo cuore e non dando retta a nessuno.

Harry Shum Jr, l’attore che lo interpretava, oggi ha 39 anni e la sua carriera sta procedendo a gonfie vele. Lo abbiamo visto nei panni di uno dei protagonisti della serie tv Shadowhunters, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.