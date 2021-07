Guendalina Tavassi, le parole più brutte e inaspettate: ora la verità

L’ex gieffina e influencer è stata duramente attaccata dalla sua ex suocera. Parole molto forti che non sono passate inosservate agli utenti.

Guendalina Tavassi è stata sposata con Umberto D’Aponte, ricco imprenditore napoletano. Si sono sposati nel 2013 e il loro primo incontro è stato sul treno che era diretto a Napoli da Milano.

Sul treno è stato un vero e proprio colpo di fulmine e al tempo l’influencer aveva dichiarato: “Il mio treno fu cancellato e dovetti prenderne un altro, quello dove il destino mi ha fatto conoscere Umberto. Conosceva il ragazzo con cui mi stavo frequentando. Da quel momento non ci siamo più lasciati. Dopo tante sofferenze ho trovato l’amore della mia vita.”

Da quell’amore nacquero i loro due figli: Chloe e Salvatore. Guendalina ha anche un’altra figlia, Gaia, nata da una precedente relazione.

I due dopo una forte crisi si sono detti addio e adesso fanno molto rumore le parole di una persona molto vicina all’imprenditore.

Le dure parole dell’ex suocera di Guendalina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

Si tratta della mamma di Umberto D’Aponte che ha commentato attraverso i social un post dove una fan mostrava dispiacere per la fine della relazione tra i due.

L’utente in questione aveva scritto: “Peccato che tu e Umberto vi siate lasciati”.

Ma a non passare inosservata è stata la risposta piccata della ex suocera di Guendalina Tavassi che ha reagito così: “Nessun peccato, anzi… Sono la mamma di Umberto e lei non sa quanto sono felice”.

Parole molto forti che hanno lasciato interdetti i fan della Tavassi. Ora si attende solamente di capire come interverrà l’ex gieffina dopo questo commento.