I dubbi su chi sia il vero padre di Harry non si spengono. Gli esperti continuano a indagare sulla verità. Spunta una nuova indiscrezione.

Harry è o non è il figlio di Carlo? Il dilemma ha acceso i rumors da decenni accompagnando la vita del Duca di Sussex. All’epoca della sua infanzia infatti Lady Diana stava intrecciando una relazione con l’ufficiale James Hewitt, con il quale ebbe una storia tortuosa.

La freccia di cupido era sfrecciata nei cuori di Diana e del maggiore nel 1986, a quell’epoca istruttore di cavalli. La passione travolse i due che portarono avanti, per cinque anni, una complicata relazione passata alla storia per la modalità con cui i due erano soliti incontrarsi. Hewitt accedeva a Kensington Palace dal bagagliaio di un automobile.

Nel 1991 la loro storia giunse al capolinea, in quanto il generale venne trasferito in Germania, avvisando Lady D. solo poco prima della partenza, portando allo scemare del sentimento che li univa a causa probabilmente della lontananza. Tuttavia in base alla data della loro relazione sembra impossibile che Harry sia il figlio del generale. Il Duca è nato nel 1984, mentre Diana e James si sono innamorati due anni dopo. Ma la somiglianza tra l’uomo e Harry ha insospettito il mondo in tutti questi anni.

Harry: indiscrezioni sul suo vero padre, il mistero continua

Il generale Hewitt, che ha scritto due libri sulla sua storia d’amore con Diana, ha smentito nel tempo l’indiscrezione sulla sua paternità di Harry. Inoltre, a causa delle incessanti voci diffuse per via della somiglianza tra i due, a Palazzo Reale sarebbe stato effettuato il test del DNA portando, anche se l’esito non è stato reso noto, a ufficializzare che Harry è il figlio di Carlo.

Tuttavia l’ipotesi che i due siano padre e figlio non è stata affossata negli anni. Tra gli esperti che hanno affrontato la questione spunta anche un nome italiano. Si tratta del criminologo Ezio Denti che ha svolto una perizia biometrica sui visi del Duca di Sussex e del generale.

“Sul suo viso c’è scritto che il vero padre non è Carlo. Questo tipo di esame ha un’elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li mette a confronto. Di più preciso c’è solo il test del DNA”, le parole del criminologo.

Intanto si sta diffondendo una grande attesa per l’uscita dell’autobiografia di Harry, in cui potrebbero essere svelati misteri e indiscrezioni inedite sulla Royal Family.