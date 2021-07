Ilary Blasi, l’assenza dalla tv e la frase su Totti: “Sai che c’è? Me ne vado”

Ilary Blasi racconta il retroscena correlato alla sua assenza dalla televisione. La causa potrebbe essere proprio il marito.

A distanza di anni Ilary Blasi ne parla. La conduttrice Mediaset infatti si racconta nel corso di una lunga intervista nella quale spiega quando anni fa decise di allontanarsi dalla televisione per trascorrere più tempo con la famiglia. Conduttrice di programmi di punta per Canale Cinque quali “Grande Fratello VIP” e “l’Isola dei Famosi”, la Blasi racconta il periodo difficile che ha vissuto e di cui però insieme alla famiglia ne sono usciti.

“Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni…ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca”.

Ilary Blasi, la verità su Francesco Totti

La coppia, lo scorso giugno ha festeggiato l’anniversario di matrimonio mostrandosi più unita che mai. Ma c’è stato un momento in cui Ilary ha sentito l’esigenza di abbandonare le scene al momento per dedicarsi al marito. Totti infatti aveva dato l’addio al calcio giocato e questo momento per una persona che dedica tutta la sua vita al pallone non è affatto semplice. “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri”.

Questo quanto emerge dalle dichiarazioni di Ilary per il settimanale a cui ha concesso l’intervista. In quel periodo la Blasi ha preferito condurre programmi meno impegnativi. Una voglia di stare uniti che la stessa cerca di insegnare anche ai figli.

Sostegno, un momento tutto per la famiglia ma questo non significa assolutamente rinunciare al lavoro che per lei rimane comunque una priorità.

Il perché lo spiega lei stessa: “È una questione di libertà, anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado..io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”. Anche se rassicura che con Totti le cose vanno bene.