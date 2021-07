Per Emma Marrone l’estate prende un’altra piega: è iniziata un’avventura stupenda, ecco di cosa si tratta. I dettagli

L’abbiamo conosciuta che aveva poco più di venti anni ed ha conquistato tutti con la sua voce. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante e vincitrice della nona edizione di “Amici”.

Oggi è una donna, all’età di trentasette anni ne ha fatta di strada e la sua carriera continua ad andare a gonfie vele. Nonostante il successo non sia mai mancato, la cantante ha dovuto affrontare tante difficoltà che l’hanno messa a dura prova: una storia d’amore finita male e poi la malattia.

GUARDA QUI>>“Keep Calm (ti amo)”, Margherita Vicario elettrizza i fan, quante emozioni

Emma Marrone: il sole dopo la tempesta – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

GUARDA QUI>>“Sei ancora il massimo” Eva è un sogno: le curve sono tutte al posto giusto! – FOTO

Erano tanti e tutti per lei, i fan si sono radunati per ascoltare e cantare con Emma Marrone il 21 luglio a Firenze. Dopo un anno di pausa e stop forzato a causa del Covid-19, la star ha ripreso a fare quello che le riesce meglio: i concerti.

L’attesa è finita, per Emma è stato incredibile tornare dietro le quinte e salire sul palco. Così, la cantante si sta facendo il giro dell’Italia con il tour Fortuna e il pubblico impazzisce. Su Instagram ha appena pubblicato alcune foto dell’evento magico ed ha descritto la serata nei minimi dettagli.

“Da un’altra prospettiva però potrebbe essere anche l’inizio. Anzi lo è. Mentre digito questo post le lacrime mi rigano il viso. Il tour più incredibile di tutti per tanti motivi. – ha scritto – Ho imparato molto. Anche questa volta. Conserverò dentro di me tutte queste emozioni fino a quando deciderò di ritornare ancora Da voi”.

Solare, pura energia, Emma Marrone si lascia alle spalle il passato e vive il presente con tutte le sue sfaccettature. Ha già annunciato che in autunno tornerà in televisione con “X-Factor” per un’altra edizione strepitosa. Tutto sembra essere ripartito nel modo giusto e la cantante è infinitamente grata.