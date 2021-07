“Mi stai incantando” Marina La Rosa, relax bollente sul terrazzo – FOTO

Marina La Rosa, l’ex gieffina si concede dei momenti di relax sul terrazzo di casa. Panorama splendido…e che gambe!

Era la prima edizione del “Grande Fratello”, tutti gli italiani erano in attesa della messa in onda del reality che ha modificato il modo di concepire la televisione. Ripresi h24, 7 giorni su 7 una novità a cui all’epoca – era il 14 settembre del 2000 – non si era ancora preparati. Era l’inizio nella nuova era, insomma un periodo ricco di mistero e fascino.

Tra i concorrenti della fortunata prima edizione del reality c’era lei, Maria La Rosa, la messinese che creò scompiglio all’interno della casa per il suo fascino e l’esplosione di femminilità. Una donna che ancora oggi riesce a deliziare i followers sul web.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Vivere senza reggiseno” Beatrice Valli, intimo bianco e trasparente: unica – FOTO

Marina La Rosa, la pausa caffè non è mai stata così…bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bona come il pane”, Elisa Isoardi: la scollatura che ti manda in tilt – FOTO

Direttamente da Alicudi, una delle Isole Eolie minori, Marina La Rosa immortala il momento del caffè, da cui peraltro ne deriva un’attenta valutazione che la stessa condivide con il web.“…tutto si ferma. Davanti al mare mi immobilizzo…Tutte le problematiche assumono un valore diverso ed i pensieri si annullano. D’altronde è questa la vita” questo è solo uno stralcio del pensiero espresso dalla ex gieffina.

Colpita dal fascino, dal silenzio e dal garbo di Alicudi, l’isola conquista il web. I followers ovviamente condividono questa atmosfera, soprattutto chi conosce l’isola da vicino, un’utente le scrive: “I ritmi lenti ed il silenzio di Alicudi. Pace dei sensi 😍”.

Ma in tanti si perdono nella foto proposta: la pausa caffè non è mai stata così bollente. Le gambe toniche di Marina ed i piedi – resi audaci dall’immancabile smalto rosso – seduce e conquista. I commenti su questi particolari fioccano: “Mi stai incantando” questo è il pensiero diffuso sul web.

La sensazione di pace e tranquillità è davvero terapeutica per chi la segue. I più esperti inoltre avranno notato come il personaggio televisivo abbia pubblicato tantissime storie che mostrano luoghi da sogno.