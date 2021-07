La modella si è concessa una serie di scatti spettacolari dove le sue curve sono messa in risalto da trasparenze decisamente provocanti.

Classe 1982, Juliana Moreira nasce come indossatrice in Brasile dove è nata ma una volta arrivata in Italia si fa subito notare per la sua innata simpatia e bellezza e viene scritturata da Mediaset per molte trasmissioni “Cultura Moderna”, “Fenomenal”, fino a “Paperissima Sprint”.

Juliana è legata sentimentalmente con Edoardo Stoppa, noto inviato di “Striscia la Notizia”, dal 2007. La coppia ha avuto due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel, rispettivamente nati nel 2011 e 2016, e solo un anno dopo si sono sposati con rito civile.

Attivissima sui social conta su Instagram 750mila follower che la seguono nella sua quotidianità fatta anche si allenamenti e vita casalinga.

Juliana Moreira è una vera body builder, che fisico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

“Questo periodo sono un po’ cotta, anche voi😅?? Anche se sono cotta devo avere almeno 30 min soli per me🥰ci vuole…mi carica e mi dà energia 💪🏽 #fuerteisback naturale comoda e libera”, scrive la modella brasiliana a corredo dei tra scatti che la immortalano a casa mentre svolge il suo workout.

Da qualche tempo infatti ha deciso di voler rimodellare la sua già perfetta forma fisica, gli esercizi svolti con regolarità e la nuova dieta alimentare stanno dando i loro frutti visto che in molti hanno notato la trasformazione sul suo corpo che ora appare più minuto e scolpito.

Juliana indossa una tuta con pantaloncini corti del brand Fuerteventura aperta sulla schiena su cui fanno capolino i suoi meravigliosi tatuaggi. Lei si mostra intenta a svolgere alcuni esercizi a corpo libero però ai fan non sfugge il particolare dei piedi nudi che la giovane sfoggia con molta sicurezza.

“Che piedi stupendi e che gambe Dea Juliana!!!😍🔥🤤”, “Sexy FEET”, “Piedi divini da adorare”. Chissà cosa avrà da ridire Edoardo Stoppa di fronte a tanta venerazione rivolta verso la moglie. Per ora il post ha ottenuto oltre 17mila like, brava Juliana!