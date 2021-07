L’hostess ha postato una nuova serie di scatti direttamente da Palma De Mallorca dove sta alzando la temperatura con il suo fisico perfetto.

L’hostess più sexy d’Italia sta creando scalpore anche adesso che si trova a Palma De Mallorca per le sue vacanze al mare. Capelli biondi, occhi azzurri ed un sorriso che stende accanto alle sue forme vertiginose e perfette. Laura D’Amore è pugliese ma vive a Catania, una bellezza che non passa di certo inosservata neppure con la divisa di lavoro.

La classe 1982 sul web ormai spopola, su Instagram conta ormai 805mila follower e ogni sua foto postata fa sempre incetta di like. Incontenibile e sensuale Laura ha emozionato i fan anche con gli ultimi scatti.

Laura D’Amore ruba il cuore: la vertigine sale

Forse non molti sanno ma Laura è laureata in Comunicazione Internazionale ed ha un Master in Pubblicità ed eventi. Attraverso un contratto post universitario, si trasferisce un anno anche nella Repubblica Dominicana, dove insegna nella famosa Scuola Dante Alighieri.

La carriera in Alitalia però è la sua vera strada e le regala grandi soddisfazioni. La sua immane bellezza e l’allegria che racconta in ogni foto postata sono segno della grande fiducia che ha in se stessa e nelle sue capacità come donna.

Direttamente dall’Isola della Spagna si sta rilassando prima di ripartire con il suo lavoro e come vediamo dagli ultimi scatti condivisi dalla località marittima non sta lesinando con i primi piani da infarto. La serie di foto pubblicate da dentro la piscina dell’hotel in cui si trova, la vedono appoggiata a bordo vasca mentre mostra con soddisfazione lato A e B che esplodono sotto il micro bikini rosa fluo.

Impossibile per i fan non amare questa donna, i messaggi esprimono tutto il loro calore: “Hermosa ❤️”, “Amore mio preziosa sensuale pregiata vellutata ti amo viso d’angelo ❤️🔥💋”, “Absolute perfection”, “Sinuosa meraviglia 😍💕”.