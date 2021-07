Leggerezza e spontaneità, Laura Torrisi mostra l’arma più bella – FOTO

Laura Torrisi si gode momenti di felicità insieme al suo grande amore, i fan si lasciano travolgere dalla magia delle sue foto

L’abbiamo conosciuta al “Grande fratello” nel 2006 e grazie al reality ha raggiunto la popolarità che l’ha portata poi ad iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Laura Torrisi, l’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha intrapreso un percorso straordinario ed oggi all’età di quarantuno anni ha tanto da raccontare.

Attrice e mamma meravigliosa, da un po’ di tempo non si vede in televisione e molti fan sono curiosi di scoprire il motivo. Per il momento è in vacanza con il suo grande amore e si gode il mare e tanta tranquillità.

Laura Torrisi: la FOTO più bella è con lei

