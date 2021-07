Luisa Ranieri incanta i fan, una perfezione così non si era mai vista – FOTO

Luisa Ranieri incarna la perfezione, l’attrice è una delle più talentuose ed amate nel nostro paese. Così bella non si era mai vista.

Luisa Ranieri è una delle attrici più apprezzate nel panorama cinematografico italiano, ha molto talento e l’ha dimostrato in diverse occasioni, della sua vita si sa tantissimo, è una donna di successo sposata con un altro amatissimo attore, Luca Zingaretti, conosciuto anche come il Commissario Montalbano.

Napoletana doc ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 2001 con il film Il principe e il pirata diretto da Leonardo Pieraccioni. Questo film per lei è stato il trampolino di lancio, infatti da quel momento Luisa è diventato un volto noto anche del piccolo schermo.

La storia d’amore con il marito Zingaretti è iniziata nel 2005 ma solo nel 2012 la coppia è convolata a nozze, Luca e Luisa hanno due figlie, Emma e Bianca.

Luisa Ranieri, bellissima in bianco e nero, lo scatto è da copertina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial)

Il profilo Instagram di Luisa è seguito da 352mila follower, l’attrice ama fotografarsi e farsi fotografare per poi condividere gli scatti sulla sua pagina virtuale. Tutte le foto postate da Luisa sono un capolavoro e l’ultimo è stato da poco pubblicato.

In un primo piano Luisa guarda dritto nell’obiettivo, il capello ondulato, il rossetto scuro e un accenno di trucco riportano indietro nel tempo. L’attrice sembra far rivivere gli anni 50 dove le persone famose risplendevano solo grazie alle loro qualità più preziose come bellezza, semplicità ed unicità.

I fan nel vedere questa foto sono andati su di giri, così tanta bellezza in un unico scatto non si era mai vista. Luisa non mostra nulla se non lo specchio della sua anima con uno sguardo magnetico.

“La tua bellezza dolce e raffinata, sofisticata e sensuale, toglie il fiato!”, scrive un fan dell’attrice, mentre lei dice: “Guardo al futuro dritto negli occhi”. Ancora una volta Luisa regala emozioni, il suo essere gentile anche nell’aspetto piace molto al suo pubblico che attende il suo ritorno in televisione per nuovi ed importanti progetti.